Автоблогер сравнил пикапы Mitsubishi L200, Toyota Hilux и Ford Ranger

Сегодня, 03:00

Крайне непростую задачу поставил перед собой автолюбитель. Он решил сравнить 3 самых популярных пикапа и определить лучший.

На YouTube-канале «2 лошадиные силы» выбирали лучший пикап сразу по нескольким критериям: проходимость, вместимость, грузоподъёмность, мощность и т.д.

Сначала сравнивали, как автомобили ведут себя при езде «змейкой». Быстрее всех путь преодолел Ford Ranger, но самым стабильным оказался Mitsubishi L200.

Потом было решено осмотреть салоны и сравнить комплектацию. L200 – самый новый пикап из трех, поэтому неудивительно, что его комплектация лучшая в категории. А вот наиболее вместительным оказался «Форд Рейнджер».

Во время третьего этапа сравнивали приводы пикапов, поместив их в специальные ловушки. Шустрее всех, имея сцепление только одним передним колесом, из ловушки выбрался Mitsubishi L200, когда Ford потребовалось лишнее время и много усилий.

Что касается подвески и комфорта от езды, то безусловным лидером автоблогер назвал «фордовский» автомобиль. Хотя многие эксперты считают, что наиболее удобным для езды является «Хайлюкс».

Во время езды с грузами «пикапы заиграли новыми красками»: серьезно нагруженные автомобили стали чувствоваться намного плавней, настолько, что сам автоблогер посоветовал «нагрузить их чем-то, а потом наслаждаться заслуженным покоем».

Под капотами у автомобилей приблизительно схожие агрегаты: L200 имеет 2,4-литровый дизель на 180 сил, у Hilux дизель объемом 2,4 литра на 150 «лошадок», а у Ranger 160-сильный дизель объемом 2,4 литра. Но наиболее быстрым автомобилем оказывается пикап от Mitsubishi, значительно обгоняющий конкурентов.

Автоблогер не смог отдать предпочтение кому-то конкретному, но выбрал лучший пикап для определенной цели: быстрая езда – L200, комфорт – это к «Рейнджеру», а если интересует грузоподъёмность, то стоит посмотреть в сторону «Хайлюкса»,