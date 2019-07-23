Электрофургон «Муравей» для немецкого рынка будут собирать в Чехии

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Транспортное средство с несколько забавной внешностью, но неоспоримой практичностью, уже получило ценник и скоро отправится в продажу.

Детище компании Ari Motors представляет собой грузовичок, выпускаемый по лицензии китайской фирмы Jianyuan EV. На «родине» транспортное средство выпускается в количестве 50 000 единиц в год. Сейчас электрофургон «Муравей» готовится для немецкого рынка, а собирать для Германии его будут в Чехии.

Электрофургон Ari 458 имеет небольшую грузовую платформу и брезентовый тент. Автомобиль может оснащаться изотермическим кузовом с рефрижератором. Кроме того, машина существует в версии мини-самосвала. Независимо от версии, грузоподъемность самосвала составляет 450 кг.

Машина оснащена китайскими агрегатами. Мотор электрофургона имеет мощность 7,5 кВт, и работает от литий-ионного аккумулятора на 8 кВт-ч. Запас хода машины с оставляет 150 км. При этом, у фургона есть возможность установки солнечных панелей на крыше кабины и кузова. За счет этого запас хода грузовичка увеличивается на 30 км. На данный момент электрофургон заряжается только от обычной сети. На полную зарядку его батареи уходит 6-7 часов.

Длина фургона составляет всего 3,15 м. За счет этого она будет маневренной в условиях города. Также транспортное средство хорошо своей низкой себестоимостью грузоперевозок. В Германии машинка уже доступна по предзаказ, и ее стоимость составляет 11 700 евро, что эквивалентно 827 000 рублей.