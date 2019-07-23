На дорожных тестах заметили Hyundai Elantra 2020

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Ожидаемая новинка попала в объективы фотокамер в Америке.

В западных СМИ начали появляться первые шпионские снимки обновленной Hyundai Elantra. Рестайлинговая версия популярного корейского седана, судя по всему, готовится к презентации в условиях строжайшей секретности – иначе как ещё объяснить, что тестовый «мул» был облачен в несколько плотных слоев камуфляжа.

Помимо привычных рябых наклеек по кузову, передняя и задняя части Hyundai Elantra 2020 были покрыты съёмными частями камуфляжа, скрывающими от посторонних глаз точные очертания автомобиля. Однако даже это не помешало сделать некоторые выводы.

Судя по всему, на дорожных тестах в Америке была замечена готовящаяся спортивная версия Hyundai Elantra N Line, выход которой пока не подтвержден официально – по крайней мере, на это намекают выемки в камуфляже передней части капота, дающие представление о наличии вырезов спортивного типа.

На данный момент официально известен лишь тот факт, что под капотом обновленной Hyundai Elantra должен оказаться 4-цилиндровый двигатель из новой линейки SmartStream, в паре с которым будет работать вариатор или же 6-диапазонная «механика». Презентация «корейца» 2020 модельного года должна состояться на автосалоне в Лос-Анджелесе.