Обзорщик поделился впечатлениями от кроссовера Haval F7: Лучше, чем Geely Atlas?

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В течение нескольких недель владелец «Атласа» обкатывал F7, и сейчас решено было подвести итоги.

В своем очередном видео о кроссовере Haval F7 блогер с канала Dizzlike Channel пожелал объяснить, каков этот новый «китаец» по сравнению с Geely Atlas. Помимо этого, обзорщик настолько подробно испытал F7 в деле, что теперь он был готов ответить на вопрос, а стоит ли приобретать вместо «Атласа» этот китайский SUV.

Расход топлива Haval F7 оставляет желать лучшего. Сам автолюбитель признался, что его этот показатель не беспокоит и вовсе, но уточнил, что цифра в 14,6 литра на 100 км может кому-то показаться слишком уж высокой. При этом, в Geely Atlas расход такой же, вот только и едет «Атлас» гораздо хуже.

«Хавэйл хотя бы едет, в отличие от Атласа. Очень печально, очень грустно, что Джили не едет!», – рассказывает автолюбитель, объясняя, что динамика Haval F7 очень приятная с точки зрения обгонов и прочих скоростных маневров, потому «китаец» отлично подходит для дальних поездок со всей семьей.

Из недостатков перед Geely Atlas – не хватает энергоемкости и жесткости подвески, но позитивный момент можно найти даже здесь, ведь с более «мягкой» подвеской Haval F7 не будет раскачиваться на высоких скоростях.

Подводя итоги, автолюбитель признал, что Haval F7 всё-таки лучше, чем Geely Atlas, потому уже осенью он попытается сдать в Trade-In свой текущий автомобиль, чтобы стать владельцем более современного и резвого F7.