Новый седан Genesis G80 замечен на тестах

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Новую версию популярного седана заметили во время дорожных испытаний на трассе Нюрбургринг.

Несмотря на сравнительную новизну седана, Hyundai давно готовят второе поколение премиальных авто. Автомобиль уже готов к выходу в производство, остается лишь ряд дорожных испытаний. Как выглядит новый Genesis G80 стало известно благодаря усилиям фотошпионов.

Машина была покрыта слоем маскировочного камуфляжа, однако это не помешало пользователям сети как узнать знакомые черты Genesis, так и обнаружить нововведения. Таким образом появилась информация, что капот седана будет удлинен, он получит короткие свесы и заднюю часть с оригинальной каплевидной отделкой.

Внешние изменения – не единственные, которые претерпит Genesis G80. На замену двигателя V8 придут V6 на 3,8 литра и V6 твин-турбо объемом 3,3 литра. Также известно, что Hyundai не отказывается от использования мотора V8, который должен появится в Genesis G90.

Премьера автомобиля ожидается на осень 2019 года. Цена пока не называется, но очевидно, что она будет больше, чем у первого поколения. А это не менее 42 тысяч долларов (или 2 миллиона 650 тысяч рублей).