Блогер о Hyundai Solaris 2018: Не приспособлен к российским условиям

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Каким оказался новый «Солярис» в активной эксплуатации, рассказали в сети.

Корейские авто сегодня на пике популярности как иномарки с гармоничным сочетанием стильного, хоть и без изысков дизайна, технических характеристик, комфортабельности и цены. Особенно востребован Hyundai Solaris, который одинаково хорош и для такси, и как личный или семейный автомобиль в кузове седан. Однако решаясь на покупку нового «Соляриса» из салона, возможно, даже оформляя кредит, стоит знать, с какими проблемами придется столкнуться через год-другой. YouTube-блогер канала «БуРя CLUB» провел обзор Hyundai Solaris 2018 года, который «прошел» в такси менее 10 тыс. км.

Hyundai Solaris – седан класса В, кузов и салон которого претерпели существенный рестайлинг в 2017 году. При этом никаких значительных доработок по двигателю и ходовой части не было. В «средней» комплектации авто стоит более 800 тысяч рублей, и за эти деньги автолюбитель получает практически сразу же, после первой зимы, проблемы с хромированными деталями.

Под капотом 1,4- или 1,6-литровый мотор с 8-ступенчатым «автоматом», которые просто «не едут». Двигателям явно не хватает турбины с оглядкой на габариты и массу машины. Защиты картера нет, и зря, ведь «наши дороги» - это большая лотерея, даже если не выезжать на «Солярисе» на бездорожье, хотя по грунтовке и неровностям легкого бездорожья машины проедет потихоньку, но неплохо. Ремонт задних фонарей затруднен. В салоне много дешевого пластика, который будет царапаться и запираться, а места мало, особенно на заднем сидении и для крупного пассажира. «Шумки» фактически нет.

Но есть и положительные моменты. Ресурс этих «древних» моторов довольно большой и достигает 300 и более тысяч км. Подвеска достаточно мягкая, а потому в авто нет сильной тряски. Но разве можно назвать авто бюджетным, как его позиционирует производитель? Определенно, нет, ведь, по словам блогера, обычный «работяга» сможет позволить его себе лишь в кредит.

Вердикт: авто само по себе нельзя назвать плохим, скорее, оно просто не приспособлено к российским условиям – ни по отделке, ни по цене.