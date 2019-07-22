Блогер сравнил УАЗ «Патриот» за 1,3 млн и Haval H9 за 2,5 млн – разницы нет

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Китайский внедорожник отличается от российского ценой и технологичностью, но на дороге они одинаково устойчивы и характеризуются аналогичным поведением, считает обзорщик.

УАЗ «Патриот» и Haval H9 завоевали огромную популярность на отечественном авторынке благодаря своей проходимости и цене, а россияне часто задаются вопросом: что лучше? Блогер Дмитрий Флегантов сравнил российский и китайский внедорожники.

Подкапотное пространство Haval H9 занимает 2-литровый дизель, работающий в паре с полноценным «автоматом». За китайский внедорожник придется выложить 2 500 000 рублей – за эти деньги можно получить автомобиль с сиденьями, обладающими электроприводом и поясничным упором, а также с большим пространством на креслах заднего ряда. С места «китаец» трогается резво и вполне адекватно ведет себя на дороге, несмотря на «задумчивую» коробку передач.

Хорошо настроенная подвеска обеспечивает Haval H9 плавный ход по трассе, а благодаря отличной шумоизоляции в салоне китайского внедорожника не ощущаются посторонние звуки. Управляемость «китайца» блогеру понравилась – автомобиль легко входит в повороты и отлично слушается руля.

Продолжение... «Зачем переплачивать?»: Блогер поделился своими соображениями насчет покупки УАЗ «Патриот» 2019 Российский внедорожник довольно надежен и в обслуживании обойдется дешевле «Гелика», что и привлекает автомобилистов. Под капотом УАЗ «Патриот» разместился 2,7-литровый бензиновый двигатель с отдачей 150 лошадиных сил, приводимый в действие МКПП.

Стоимость российского внедорожника в полной комплектации составит 1 300 000 рублей – за такую сумму можно стать обладателям автомобиля с полноценным климат-контролем, удобными сиденьями, датчиками парковки и вполне достаточным пространством на задних креслах, позволяющем комфортно передвигаться.

С места «Патриот» также трогается резво, а хорошо сделанная шумоизоляция позволяет не слышать вибрации колесных арок. Подвеска на российском внедорожнике сделана таким же образом, как и на Haval H9 – УАЗ «Патриот» также легко «проглатывает» дорожные неровности, а управляемость идентична китайскому «рамнику». Блогер сделал вывод, что в поведении автомобилей разницы нет.