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Ульяновский внедорожник претерпит модернизацию, с которой получит не только новый агрегат, а и измененную конструкцию рамы.

УАЗ «Патриот» оснастят дизельным двигателем от Ford Transit и новой рамой. Данная информация появилась на официальной странице UAZ Belgium в соцсети Facebook. Модернизация внедорожника произойдет при содействии с Ford Sollers.

Благодаря новой конструкции рамы модель УАЗ «Патриот» можно будет оснащать дизельным двигателем Duratorq. На Ford Transit этот агрегат объемом 2.2 л выдает производительность 100, 125 и 136 л.с. соответственно, сочетается с 6-МКПП и доступен как для моноприводных, так и для полноприводных версий машины.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшем будущем ульяновские машиностроители отправят в продажу внедорожник УАЗ «Патриот» с французской шестидиапазонной АКПП Punch Powertrain. Для ее использования на автомобиле двигатель ЗМЗ Про претерпит модернизацию, однако производительность его останется прежней – 150 л.с./235 Нм. Ожидается, что машина с автоматической трансмиссией отправится на конвейер в начале будущей осени.

К слову, стоимость УАЗ «Патриот» с мотором на 150 л.с. сейчас составляет 809 900 рублей. Какой ценник получит машина с «автоматом», пока не сообщается, однако эксперты считают, внедорожник прибавит в цене порядка 70 000 рублей.