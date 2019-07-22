Обзором KIA Sportage 2010 года поделились в сети - 200 000 км и почти как новая

Сегодня, 17:12

Все еще тот случай, когда основной упор при проектировании и сборке авто делался на качество и долговечность, а не на эстетику и комфортабельность.

Глядя на корейские кроссоверы KIA Sportage современных моделей (3 и 4 поколения), в них трудно узнать тех «гадких утят», которые производились вплоть до 2011 года. Тем не менее, до сих пор на вторичном рынке кроссоверы KIA Sportage 2, а иногда даже 1 поколения остаются востребованными, и на то есть причины, о которых рассказал в обзоре автомобиля KIA Sportage 2 2010 года блогер YouTube-канала «ОксидЖелеза».

В салоне «тесновато», особенно на заднем сидении, багажник для кроссовера у «Спортейджа» 2 поколения очень мал, «морда унылая», боковые части, особенно арки, также могут стать поводом для иронии. На «заднице» красуется значок 4WD, хотя, на самом деле, машина переднеприводная с «пластмассовой» муфтой сзади. Поэтому «творить вещи» на бездорожье на KIA Sportage 2 вряд ли получится, впрочем, как и на современных моделях – ведь это, в первую очередь, городские «паркетники» со слегка улучшенной из-за клиренса проходимостью.

Казалось бы, «тачка», выпускавшаяся с 2004 по 2010 год уже в современном понимании считается морально устаревшей снаружи и внутри. Впрочем, с оглядкой на немалый пробег, который побил отметку в 200 тысяч км за 9 лет эксплуатации, можно представить и то, что в авто уже сломалось и было заменено все, что только можно. На деле же оказалось иначе.

Под капотом у «Спортейджа», который весит 1,7 тонны располагается 2-литровый 141-сильный мотор. Поэтому «шустро» и «резво» в плане динамики – это не о KIA Sportage 2010. Хотя для спокойной городской езды и даже периодических выездов на дачу и на пикник мощности вполне достаточно. При этом данному двигателю уже 9 лет, и он еще не подобрался к капремонту. «Коробка» - 4-супенчатый старый и надежный «гидротрансформатор», который уже 200 тысяч км «пробежал» без нареканий.

Также за 200 тысяч км пробега в подвеске авто заменили амортизаторы, «косточки» и все «резинки». Все остальное в машине «родное», включая лакокрасочное покрытие с уже явно видными сколами и даже проступами «рыжиков». В этом вообще преимущество «старых» авто – они ресурсные, не то, что современные, рассчитанные на 100-150 тысяч км. И KIA Sportage 2010 года тому подтверждение: 200 тысяч и почти как новая. «Тачка огонь», - считают автолюбители.