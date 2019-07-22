Эксперт о новом KIA Soul 2019: «Toyota, кажется, тебя обошли!»

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«Эта машина не просто на хвосте у «Тойоты», она дышит ей в затылок», – рассказывает автоблогер.

Дать честную оценку хэтчбеку Kia Soul взял на себя обязательство YouTube-канал ShootCar. Свой обзор автоэксперт начал с дизайна авто. «Вид просто нереальный. Классный футуристический дизайн оставляет позади себя практически всех конкурентов», – блогер просто восхищен внешним видом «Соула».

Салон тоже заслужил похвалу эксперта. Кресла удобные, благодаря им дорога почти не чувствуется, оснащены «умными» функциями подогрева и вентиляции, салон оббит качественной искусственной кожей и мягким пластиком. Внутри KIA Soul много места, и даже автоэксперт ростом 1,9-метра ощущал себя полностью комфортно. Также отмечается отличная звукоизоляция и не перегруженная приборная панель.

Кроссовер оснащен всеми современными функциями. Климат- и круиз-контроль, автопилот, который, хоть и не без огрехов, может держать машину на дороге без вмешательства водителя, отличная музыкальная система, мультимедиа-приложения.

Под капотом у KIA Soul на выбор 1,6-литровый турбодвигатель на 201 «лошадь» и 2-литровый бензиновый агрегат на 147 лошадиных сил. В паре с первым двигателем идет «робот», а со вторым – или «механика», или вариатор.

«С багажником проблем нет, потому что он в принципе отсутствует», – комментирует ситуацию с багажником автоэксперт. Внутри очень мало места, помещается лишь коробка с инструментами. Зато под багажником есть отсек для запасного колеса.

По сравнению с более ранними автомобилями от KIA, подвеска стала чуть-чуть жестче, но Soul всё еще «снисходителен к тем, кто любит помягче, покомфортнее, однако едет он всё еще как кореец, ни с чем это не спутаешь».

Подводя итоги, автоблогер акцентирует, что KIA Soul – замечательное авто выходного дня, однако навряд-ли подойдет семейным людям. «Соул» будет находкой для девушек, которым нужно с комфортом ездит по городу, и молодежи, для которой качество отдыха важнее вместимости багажника. «Toyota, кажется, тебя обошли!», – делает вывод эксперт.

Подписчикам также понравилась машина. «Согласен полностью, машина класс и намного круче, чем новая «Аркана»», «В салоне всё на высоте, хотя кузов проблемный», «Очень хорошая машина. И салон внутри очень достойный. Передняя панель прекрасная», – считают пользователи сети.