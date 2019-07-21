Заливщик швов на базе «Головастика»: «УАЗ» напомнил о легендарном ДС-67А

Вчера, 21:00

При взгляде на плохую дорогу у многих возникает желание создать специальную машину, способную восстановить разрушенное дорожное покрытие. В СССР был построен такой автомобиль – им оказался заливщик швов ДС-67А, о котором вспомнили представители компании «УАЗ».

Указанный аппарат построили на архитектуре УАЗ-452Д, прозванный в народе «Головастиком». Рама легендарного «УАЗика» обзавелась котлом объемом 150 литров, который предназначен для битумной мастики. Еще автомобиль снабдили компрессором и установкой, позволяющей заполнять швы.

При движении ДС-67А мастика разогревалась до температуры 160 или 180 градусов, а после торможения мастика растапливалась при помощи жидкотопливной горелки и под давлением заполняла щели. После этого получался прочный асфальт, который мог простоять десятилетиями и радовать жителей бывшего Советского Союза.