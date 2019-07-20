Стартует с Индии: «Заряженный» Toyota Fortuner TRD выйдет в сентябре

Сегодня, 18:00

Спортивная версия популярного внедорожника призвана ещё больше увеличить уровень продаж.

По крайней мере, именно так представители японского автогиганта объяснили скорый дебют «заряженного» Toyota Fortuner TRD. Ежемесячно данный автомобиль приобретают до 1 500 водителей, но в Toyota сочли данную цифру недостаточной. Именно поэтому стартовать продажи «японца» должны с Индии, где, согласно статистике, он покупается едва ли не чаще всего.

Различия между обычным и спортивным Toyota Fortuner TRD будут заключаться в наличии ярко-красного именного шильдика TRD, легкосплавных колесных дисков, затемненных полок и некоторых других элементов, которые будут варьироваться в зависимости от страны, в которой будет продаваться данный внедорожник.

О приезде Toyota Fortuner TRD в Россию на данный момент ничего не известно, зато японский бренд заявил, что его выход запланирован уже на сентябрь этого года. Как и ранее, под капотом моноприводного внедорожника расположатся 166-сильный бензиновый «атмосферник» или же 177-сильный дизель, агрегирующие с механической или автоматической коробкой передач на 6 скоростей.