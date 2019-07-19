В России появится премиальный кроссовер Exceed TX от Chery

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В основу паркетника легло совершенно новое шасси. Накануне были озвучены сроки начала продаж новинки в РФ.

В России появится премиальный кроссовер Exceed TX, являющийся продуктом компании Chery. Известно, что паркетник находится на стадии сертификации в РФ. Отметим, что Россия не будет первым экспортным рынком для модели – эту роль скоро сыграют ОАЭ.

Какие комплектации Exceed TX получит для России, пока неясно. Также нет информации о том, каким будет рублевый прайс китайской новинки, однако известно, что на внутреннем рынке стоимость кроссовера составляет в пересчете на российскую валюту 2 млн рублей.

Напомним, модельная линейка суббренда Exceed от Chery пока состоит только из кроссовера TX и его удлиненного варианта TXL. В концептуальном исполнении дебют машины состоялся в 2017 году во Франкфурте. Стилистически автомобиль напоминает модель Tiggo Sport Coupe. Серийный Exceed TX показали в Шанхае. Стандартный кроссовер имеет кузов длиной в 4690 мм. В исполнении TXL он длиннее на 85 мм. Автомобиль построен на новой платформе, которая создавалась специалистами Chery совместно с Jaguar Land Rover.

Силовая линейка Exceed TX пока представляется единственным агрегатом отдачей 197 л.с. Агрегат сочетается с 7-РКПП с двойным сцеплением. По умолчанию машина имеет передний привод, а полный привод будет предлагаться в качестве опции.