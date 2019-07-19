Сегодня, 20:00

Новая «Ларгус» будет выпускаться в кузове универсал и фургон. Авто предназначается для использования полицией, следственным комитетом, МЧС и аварийно-спасательными службами.

Компания уже получила ОТТС на создание автомобилей для этих ведомств. В сертификате на фургон LADA Largus указано, что машины будут использоваться для перевозки специального оборудования. Под капотом у фургона будет один из трех 1,6-литровых двигателей: Renault K4M, ВАЗ 11189 или ВАЗ 21129. Автомобиль также планируется оснастить специальным синим проблесковым маячком.

Largus-универсал создается для использования аварийно-спасательными службами и полицией РФ. Модель оборудуют предупреждающими огнями и специальными цветовыми схемами. Двигатель, в отличие от фургона, будет только один - ВАЗ 11189.

«АвтоВАЗ» создал версию LADA Largus для полиции, что можно считать продолжением сотрудничества компании с силовыми структурами. Так недавно начался выпуск LADA Vesta и LADA Granta для использования военной автоинспецией и МВД.