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Силовая линейка корейского бестселлера пополнится продвинутым и экономичным мотором, требующим для езды по городу 7 литров бензина.

Обновленный Hyundai Solaris оснастили новым двигателем – модель получила агрегат 1.6 Smartstream. Он особенен инновационной конструкцией, включающей в себя 2-точечный впрыск топливной смеси. Также двигатель оснащен модернизированной системой зажигания и современным модулем управления температурой, который ускоряет прогрев мотора. Еще одним новшеством агрегата для Hyundai Solaris стала система бесступенчатого регулирования фаз газораспределения и внешней системы, восстанавливающей отработанные газы.

Обновленный Hyundai Solaris с агрегатом Smartstream в городском цикле будет требовать на 100 км пути 7,13 л бензина. Смешанный цикл предполагает расход в 5,74 л. Производительность нового мотора составляет 122 л.с./153 Нм.

Напомним, актуальная версия модели Hyundai Solaris оснащается двигателем 1.6 MPI. Его мощность составляет 122 л.с. Кроме того, автомобиль продается с агрегатом 1.4 MPI Kappa производительностью 100 л.с. Ожидается, что он будет включен в силовую линейку обновленного «Соляриса».

К слову, ранее стало известно, что обновленный Hyundai Solaris готовится к продажам. Машина получила более «космический» облик, просторный салон, но осталась при нынешней колесной базе. Первым рынком для автомобиля станет Китай. О появлении новинки в России пока нет официальных данных, однако отечественному потребителю, судя по всему, хватает и актуальной версии модели – она остается в тройке бестселлеров российского авторынка среди иномарок.