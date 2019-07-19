Новую LADA Granta Sport «спалили» во время дорожных тестов

Сегодня, 09:38

Машина была замечена во время дорожных испытаний в Тольятти. Авто было специально раскрашено, чтобы нововведения не так бросались в глаза, но фанаты «АвтоВАЗ» все равно заметили изменения.

«Гранту» выдали новый задний бампер и накладки на порогах, а также наличие спойлера на крыше багажника. Изменениям также подвергся дизайн выхлопной трубы и дисков колес. Модификация направлена на то, чтобы придать автомобилю более «спортивный» вид, как и понятно из названия.

Как известно на данный момент, в LADA Granta Sport еще заменят подвеску на спортивную с более низким клиренсом. При покупке будут доступны два двигателя на выбор. Так, под капотом может оказаться 1,6-литровый движок на 120 лошадиных сил или привычный на 106 «лошадок», который стоит на многих авто линейки LADA Granta FL.

Эксперты предполагают, что продажи новой «Гранты Спорт» начнутся уже зимой 2020 года, но официальной информации от производителя пока не поступало.