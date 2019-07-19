Эксперта впечатлила «несокрушимая» Toyota Camry с пробегом: «Она не умрёт никогда!»

Сегодня, 10:28

Даже пробег в 500 000 км – не беда для старенькой «Камрюхи».

В этом убежден популярный блогер Скотти Килмер, который для своего YouTube-канала решил снять лаконичный обзор на Toyota Camry 1993 года выпуска, чтобы наконец выяснить, почему старые автомобили японского бренда живут так долго. Начиная свой рассказ, эксперт сразу же назвал эту машину «несокрушимой», поскольку для своего возраста и такого пробега, вид она имеет очень приличный.

И речь в данном случае идёт вовсе не про экстерьер 26-летней Toyota Camry. Снаружи она выглядит достаточно потрепанной, по кузову можно спокойно обнаружить множество небольших вмятин, которым исполнилось уже по несколько лет, но что сразу бросилось в глаза водителю – ни о какой ржавчине от вмятин и речи быть не может, поскольку качество лакокрасочного покрытия машины тут находится на высшем уровне.

Ещё одна проблема – пара глубоких трещин в задних фонарях машины, а также множество «гуляющих» зазоров по кузову, да и внутри Toyota Camry также не лишена изъянов. Подлокотник выглядит так, словно его обгрызли козы, а электрические стеклоподъёмники давно уже не работают. При этом кондиционер всё ещё дует «обжигающе морозным льдом», а все приборы находятся в полном порядке, и работают «как часы».

«500 000 километров пробега, а стартует, словно настоящая ракета», – не сдержал восторгов блогер, стоило ему лишь нажать на педаль газа Toyota Camry. Работа автоматической трансмиссии не вызвала у него ни малейших нареканий, да и в целом «Камри» осталась всё такой же управляемой и резвой, как и десятилетия назад: «Даже газовые упоры все еще держат капот в идеально раскрытом положении!».

Подводя итог своему краткому обзору Toyota Camry с пробегом, эксперт уточнил, что не перестаёт удивляться надежности данного автомобиля. Как он только не пытался его «уничтожить», какие не ставил перед ним задачи – «Камрюха» с честью выходила из любых ситуаций, отделываясь незначительными царапинами: «Она не умрёт никогда!».