Дизельный Hyundai Tucson за 2,24 млн рублей в сети назвали лучшим вариантом кроссовера для города

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Стоит ли платить за «корейца» больше, рассказал блогер.

Популярный автоблогер на YouTube-канале «Z Drive» протестировал кроссовер Hyundai Tucson 2019 года в версии с дизельным 2-литровым турбомотором и 8-ступенчатой преселективной «коробкой», и остался в восторге, назвав именно данный вариант кроссовера наиболее оптимальным решением, несмотря на его наиболее высокий ценник в 2,24 млн рублей.

Продукция корейского автоконцерна Hyundai уверенно покоряет мировой рынок. При этом российские реалии таковы, что актуальным вопросом для абсолютного большинства автомобилистов, даже имеющих возможность приобретения нового не самого доступного по цене автомобиля, актуальным остается экономичность в обслуживании, в частности, заправке. При этом хочется и ездить с комфортом, и получать удовольствие от управления мощным, «резвым», «тяговым», динамичным автомобилем. Все это Hyundai предложил в новых кроссоверах Tucson с дизельными моторами: 2 л «атмо», 1,6 л «турбо» и 2-литровом «турбо».

Так, в частности, блогером был протестирован 2-литровый «турбодизель», который показал средний расход топлива 9 литров на «сотню» при задействовании климат-контроля и еде в смешанном цикле. Авто экономичное.

В разгоне по ускорению «дизель» менее динамичный, чем бензиновый «турбо» - авто более «мягкое» и «плавное», ускоряется практически неощутимо, но уверенно, из-за чего можно даже не заметить на хорошей трассе, что стрелка спидометра уже пересекла отметку в 160 км/ч.

Вибрации от дизельного мотора по рулю нет, при этом управлять такой машиной приятнее – она и ощущается, и отлично «случается» одновременно. Благодаря этой особенной «мягкости» «дизеля», а также мягкой подвеске, заезды на бордюры, переезд через «лежаки» преодоление прочих препятствий на тестируемом «Туссане» даются особенно легко и комфортно.

Салон комфортный, авто оснащено массой функций и опций, а еще, в отличие от типичной проблемы у современных «корейцев», он достаточно «тихий». Двух режимов – «комфорт» и «спорт» вполне достаточно для городской езды и дальних поездок по трассе. Особого комфорта добавляет опция адаптивного круиз-контроля.

Блогер порекомендовал присмотреться именно к этому варианту нового «Туссана», пока еще не появилась обещанная версия с 2,4-литровым дизельным «атмо».