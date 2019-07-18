На рынок вышел внедорожник «Сталкер» на базе LADA 4х4

Сегодня, 12:05

Новый внедорожник, созданный на базе «Нивы», уже поступил в продажу у одного из официальных дилеров.

Новый трехдетный внедорожник имеет кузов, выполненный из стальных труб прямоугольного сечения, а внешние панели сделаны из АБЛ-пластика. Автомобиль разработан компанией «Апал» из Тольятти, специализирующейся на выпуске изделий из композитных материалов и пластика.

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» был создан еще в начале 2000-х годов. За этот период проект множество рас пытались перезапустить и только в 2016 году это удалось сделать.

Автомобиль оснащен 1,7-литровым двигателем, работающий в паре с механической коробкой передач. Полный привод был позаимствован у LADA 4х4. Всего в продажу поступит 150 экземпляров новой модели. Стоимость «Сталкера» составляет 1 млн 233 тыс. рублей. На данный момент на автомобильном рынке появился первый экземпляр, выполненный в черном цвете.

Напомним, что стоимость трехдверной LADA 4х4 стартует от 518 900 тыс. рублей.