Названы модели LADA 4x4, с которыми не сравнится ни один внедорожник

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На базе российского внедорожника сделали несколько неудержимых «монстров».

Открывает список моделей LADA 4x4, с которыми не сравнится ни один внедорожник, тольяттинская фирма «Бронто», выпускающая автомобили для инкассаторских и пожарных служб, а также машины с повышенной проходимостью. Одна таких – это «Рысь».

Для превращения «Нивы» во внедорожник «Бронто» меняют ей пружины на более мощные, устанавливают самоблокирующиеся дифференциалы, значительно увеличивают дорожный просвет, а также ставят более крупные колеса.

Далее идут внедорожники «Марш», которые также создаются в Тольятти. Кузов машины ставится на раму с помощью специальных эластичных подушек из резины, дорабатываются мосты от УАЗа, устанавливаются бортовые редукторы и рессорная подвеска. Немаловажной деталью являются шины сверхнизкого давления, позволяющие автомобилю передвигаться почти по любой местности.

«Марш» используется охотниками, рыболовами, службами лесной охраны и даже при разработке месторождений нефти.

Третий по списку – инженер-любитель, собственноручно на протяжении почти 3 лет создававший свое виденье LADA 4x4. Прототип был назван «Redstone». Владелец сделал из кузова ВАЗ-2121 пикап, усилил общую конструкцию, поставил колеса от трактора. В общем, самодельное авто по проходимости смогло конкурировать с заводскими внедорожниками.

Наконец, замыкает список наиболее интересная разработка. На LADA 4x4, кроме огромных колес, можно установить настоящие гусеницы. Причем, это самый простой способ сделать из своей «Лады» вездеход. Понадобятся лишь сами гусеницы, ступичные адаптеры и устройства, не дающие машине переворачиваться при наезде на высокие препятствия.