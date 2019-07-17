Владелец рассказал, как KIA Rio не прошел испытание птичьим пометом: Народная примета не сработала

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Лакокрасочное покрытие «Киа Рио» показало: если птичка наследила – это не всегда к деньгам.

В одном из сообществ соцсети «Вконтакте», посвященном модели KIA Rio, появился любопытный пост от одного из владельцев аналогичного автомобиля, с которым не сработала популярная народная примета. Он рассказал, что после очередной мойки «Рио» заметил на крыше машины следы птичьего помета.

Владелец попробовал оттереть экскременты влажной салфеткой, но у него ничего не получилось. Оказалось, что дело обстоит намного хуже: «Пернатая тварь своими фекалиями разъела лакокрасочное покрытие», – пожаловался он.

Тогда владелец KIA Rio стал вручную полировать пораженный участок крыши, сравнял края, но белое пятно от помета все-таки осталось. Он сообщил, что планирует нанести поверх этого пятна слой лака и заполировать всё, а также попросил других участников сообщества поделиться похожим опытом.

«Тут только перелачивать», – согласился с ним один из пользователей. Второй же посоветовал почаще мыть автомобиль: «Я как вижу подарки от птиц, то сразу на мойку, даже если машина чистая», – отметил он. И рассказал, что кузов его прошлого KIA Rio тоже не прошел испытание птичьим пометом: он ездил две недели по солнцу со следами от фекалий и получил такое же пятно, только оно прошло еще глубже, оставшись не на лаке, а между грунтом и краской.

Третий же владелец KIA Rio же написал, что в этой ситуации поверхность кузова нужно покрывать воском. «Будет хоть такая защита от пернатых тварей с изжогой», – прокомментировал он, сообщив, что гадят птицы на его «Рио» тоже часто, но подобного еще не случалось. Также он добавил, что помутнело, скорее всего, в случае автора поста, не само ЛКП «Киа Рио», а лак, но если его стирать, то останется матовое пятно.