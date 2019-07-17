«Ни в какое сравнение»: Блогер протестировал LADA Vesta и Renault Sandero Stepway с АМТ

Сегодня, 15:57

Автолюбитель оценил популярные в России машины с «роботом» и рассказал, в которой из них комфортнее ездить.

Автор YouTube-канала «АвтоСнз74» отправился к официальному дилеру Renault, чтобы провести тест-драйв хэтчбэка Renault Sandero Stepway. Автомобиль оснащен двигателем H4MK на 113 «лошадей», в паре с которым работает АМТ. Движок разгоняет Sandero Stepway до 100 км/ч за 11 секунд и позволяет развивать скорость до 172 км/ч.

В состав полной комплектации автомобиля входят климат- и круиз-контроль, подогрев сидений и стекол, датчики дождя и света и парктроники. Стоимость Renault Sandero Stepway составляет 780 тысяч рублей.

«Я уже чувствую, как плавно трогается машина», – водитель начинает хвалить АМТ, установленную на «Сандеро». За 20 минут поездки все пассажиры многократно отмечают, что движение происходит крайне плавно, смена скоростей почти не чувствуется, иногда даже сложно понять, насколько быстро едешь – все очень плавное.

Этим, по мнению автоблогера, Renault Sandero Stepway выгодно отличается от LADA Vesta Cross. Даже руль Sandero Steway, усиленный гидравликой, кажется водителю более комфортным, чем руль в машине от LADA.

Когда тест-драйв заканчивается, блогер решил подвести итоги. «Внешне «Веста» выглядит лучше, чем «Сандеро», но во всем другом проигрывает. Комфорт езды, шумоизоляция, работа подвески – всё это Sandero Stepway. Ни в какое сравнение», – завершил свой обзор автор.