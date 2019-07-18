Блогер показал, как завести «Жигули» даже на сильнейшем морозе

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Сравнивать советский автопром с современным зарубежным – дело бессмысленное, слишком большой отрыв у второго. Но чего никогда не достичь западным коллегам – это феноменальной простоты ремонта и использования.

Блогер с YouTube-канала «Деревенский пионер» показал процесс запуска «Жигулей» на морозе. Владельцу ВАЗ-2101 удалось завести машину, простоявшую почти 5 дней на морозе под толстым слоем снега.

Для этого использовался забытый многими автолюбителями кривой ключ или стартер. У авто линейки ВАЗ и многих других представителей поколения советских машин под номером есть отверстие. Если просунуть в него ключ и прокрутить, машина заведется.

Если не хочется каждый раз откручивать номер, можно упростить процесс: сделать номер откидным с помощью подвеса и алюминиевой пластины. Таким образом, остаться в заглохших «Жигулях» просто невозможно.

На большой скорости номер может задираться, демонстрируя соседним водителям, какой владелец «Жигулей» изобретательный. Для решения этой проблемы можно просто утяжелить номера, прикрепив сзади пластину из пластика или металла.