«Ракетницу на крышу надо»: «Волгу» с передком от «УАЗа» и вертолетной пушкой высмеяли в сети

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Отечественный автомобиль с крайне неоднозначным «тюнингом» вызывает негодование, а также вопросы, на которые нет ответов.

На одном из интернет-форумов автомобилистов появилось фото модели ГАЗ-31029 «Волга» с передней частью внедорожника УАЗ-469. Седан получил капот, передний бампер, радиаторную решетку и фары ульяновского внедорожника.

Гибрид «УАЗа» и «Волги» странен во всем. Даже если не брать в счет сам факт создания подобной машины, непонятно, зачем ей сделали четыре «поворотника». Также фотография автомобиля смущает вертолетной пушкой, которая стоит рядом с ним. На первый взгляд может показаться, что система для стрельбы авиационными ракетами установлена на левое переднее крыло седана, и направлена вверх. Также в кадре заметна музейная табличка рядом с машиной.

Стоит сказать, что к «тюнингу» подошли с ответственностью, однако «Волгу» с передком от «УАЗа» и вертолетной пушкой высмеяли в сети. «Ракетницу на крышу надо», «один я заметил подвесную систему неуправляемых ракет?», «Волгозавр», «Волгуаз», «ведро с болтами», – пишут пользователи в комментариях.

К слову, ГАЗ-31029 «Волга» выпускалась с 1991 по 1997 годы. В отличие от предшественников, целью которых была демонстрация престижности, модель 31029 была максимально упрощена для удешевления и повышения спроса. Прибыль от машины нужна была заводу для развития проекта «Газель».