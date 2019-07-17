Вой КПП и другие проблемы новой LADA Granta FL: Владелец поделился впечатлениями

Сегодня, 12:07

Выпуская «Гранту», «АвтоВАЗ» закладывает в нее массу «сюрпризов».

Приобретая новую машину прямо из салона официального дилера, пусть даже это и самый бюджетный класс продукции отечественного автопрома, хочется рассчитывать на то, что хотя бы первое время проблем не будет. Однако обладателю новой LADA Granta FL 2019 года повезло меньше – его авто всего месяц, за который машины прошла лишь 600 км, но претензий к транспорту и к «АвтоВАЗу» накопилось уже немало.

Первое, что бросилось в глаза, а точнее врезалось в уши после покупки новой «Гранты», это жуткий вой коробки передач. Причем, это проблема не только «Гранты», но и «Весты», и борьба с воем перекладывается производителем на плечи автолюбителей.

Первое, что можно предпринять, это заменить трансмиссионное масло, залив в «коробку» «синтетику». При этом сливая старое масло, можно наблюдать его сильное потемнение. У LADA Vesta после 3 тысяч км пробега трансмиссионное масло было черным. У LADA Granta FL после 600 км пробега лишь потемнело, хотя некоторые автомобилисты утверждают, что темнеет оно из-за «заводской» молибденовой присадки для уменьшения воя (при этом вой все равно есть). После замены интенсивность «воя» снизилась, но он не ушел, хотя определенные плюсы использования качественного синтетического масла, все же, есть.

Вторая проблема – это ржавчина. Автомобилю всего 1 месяц, а по днищу на ходовой части уже присутствуют рыжие следы. Нужно как можно скорее, или же сразу при покупке, делать антикор.

Третья проблема сопряжена с дизайном бампера новой «Гранты». Из-за крупных отверстий в нем, насекомым, камням и мусору с дороги ничего не препятствует забиваться в радиатор, повреждая его. Покупая машину, необходимо сразу же дополнительно устанавливать защитную сетку.

И это все без учета недоработок по салону и практически полного отсутствия «шумки», из-за чего автомобиль не отличается даже минимальной эргономичностью и комфортом и требует массы самостоятельных доработок.