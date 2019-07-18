«Утиль или еще повоюем?»: Блогер рассказал о восстановлении дважды перевернувшегося УАЗ «Патриот»

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Ульяновский внедорожник после серьезного ДТП был в «побитом» состоянии, однако владелец машины решил не расставаться с ней, и дать ей «вторую жизнь».

Блогер Виктор Берченко на своем YouTube-канале рассказал о восстановлении дважды перевернувшегося УАЗ «Патриот» 2015 года выпуска. Автомобиль ехал по трассе и ушел в кювет, в результате чего получил повреждения кузова, однако водитель машины не пострадал.

После случившегося владелец УАЗ «Патриот» задался вопросом: «утиль или еще повоюем?». Автомобилисту советовали распрощаться с машиной – продать, сдать на запчасти, что угодно, только не оставлять ее в силу дорогостоящего ремонта, который она требовала.

Несмотря на всю серьезность ДТП, УАЗ «Патриот» не получил критических повреждений рамы и, после аварии, остался на ходу, что видно в ролике блогера – машина без посторонней помощи заехала в гараж на ремонт, выехав из сугроба.

Так или иначе, у внедорожника были сильно помяты боковины и крыша, погнулись двери, стойки и багажная дверь, разбились лобовое и заднее левое стёкла, однако на удивление, остальные окна были целыми.

Для ремонта битого УАЗ «Патриот» были заказаны оригинальные крыша, боковины, крылья. Остальное мастерам удалось выровнять, зачистить и перекрасить. Работы по восстановлению внедорожника велись 2 месяца, но до ремонта, в течение трех месяцев велись поиски необходимых запчастей.

Примечательно, что некоторые новые запчасти не подошли к машине. Их пришлось возвращать, и искать нужные детали на разборках. Бюджет «возрождения» автомобиля составил 183 000 рублей. Однако владелец машины не жалеет о потраченных деньгах, так как «вернул к жизни» не просто железяку, а члена семьи.