Audi анонсировали дату начала продаж нового седана S8 в Росии

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Согласно информации от пресс-службы компании, купить S8 можно будет уже в начале 2020 года.

Audi S8 является «оспортивленной» версией A8. По желанию можно будет приобрести пакет отделки салона черного цвета и выбрать из нескольких видов 21-дюймовых дисков. Внутри авто также соответствует званию «спортивного»: сиденья выполнены в специальном контурном стиле, а сам салон украшен карбоновыми вставками с трехмерным эффектом. Сиденья обладают функциями подогрева, массажа и автоматически подстраиваются по высоте.

Модернизировано и ПО машины. Мультимедийная система MMI touch response научилась полностью распознавать голос водителя, а Audi Virtual Cockpit заменяет приборную панель и навигатор, выводя всю нужную информацию.

С «внутренностями» у S8 тоже порядок: новинка оснащена бензиновым V8 агрегатом на 4.0 литра с двумя турбонагнетателями. Таким образом, мощность мотора будет равна 571 лошадиных сил, а крутящий момент – 800 Нм. Работать движок будет в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом Quattro. Разогнать авто можно будет до 250 км/ч, но не больше – электроника не позволит.

Стоит отметить, что двигатель является «мягким гибридом», то есть в дополнение к нему идет ременной 48-вольтовый стартер-генератор. Дополнительных «лошадок» это не даст, но зато позволит сэкономить топливо, почти литр на 100 км. По словам производителя, такое авто сможет двигаться накатом с выключенным двигателем, используя только электричество.

К обновлениям также относятся активная подвеска, контролирующая каждое колесо отдельно, и система Audi drive select: Comfort+, которая уменьшает боковые перегрузки. Облегчена посадка в авто и высадка из него: при использовании дверной ручки дорожный просвет будет увеличиваться на 50 мм.

Adui анонсировали дату начала продаж нового седана S8, но не цену. По мнению специалистов ценник будет в районе 8,5 миллионов рублей.