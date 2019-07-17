Сегодня, 13:01

Пикап появился всего два года назад, но не успел снискать должной популярности и занять место на рынке: за прошлый год компания продала всего чуть больше 16 тысяч моделей.

Как показала статистка, X-Class принадлежит всего 4,5% рынка пикапов, когда главные лидеры владеют им на 15-17%.

Mercedes-Benz X-Class снимут с производства из-за низких продаж по инициативе руководства концерна Daimer, в который входит Mercedes-Benz. По их мнению, производство пикапов убыточно и должно быть прекращено.

Низкие продажи X-класса вызваны завышенной стоимостью относительно главных конкурентов – Volkswagen Amarok и Fort Ranger. Немаловажную роль сыграла и низкая надёжность автомобиля на старте продаж, из-за чего «Мерседесу» пришлось проводить несколько кампаний по устранению дефектов.

Под капотом у пикапа могут находиться дизель Renault−Nissan или «мерседесовский» турбодизель V6 на 258 лошадиных сил. В паре с ними работают как семидиапазонный «автомат», так и «механика».

Самая дешевая версия X-Class в России стоит 3 миллиона 128 тысяч (163 «лошадки» и шестиступенчатая механическая КП). За топовую сборку пикапа придется отдать не меньше 4,2 миллионов рублей.