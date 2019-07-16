«Она меня заарканила»: Блогер поделился восторгами от тест-драйва Renault Arkana

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Водитель провел за рулём кросс-купе всего пару часов, и уже захотел его купить.

Изначально блогер решил довериться менеджеру салона Renault, и прокатиться на новой Arkana в качестве пассажира, выслушивая заодно некоторые подробности о новом французском купеобразном кроссовере. Обзорщик Дмитрий Иванченко для тест-драйва выбрал Renault Arkana с 1,3-литровым турбомотором и автоматической коробкой передач. И не пожалел.

В первую очередь, автолюбитель сразу же отметил не самый лучший экран мультимедийной системы, который на солнце очень сильно бликовал, но специалист поспешил успокоить блогера, уточнив, что с матовым экраном ситуация становится на порядок лучше. Лакированный пластик и «звенящая» передняя панель Renault Arkana – явные недостатки, но тут и сам автор видео поспешил напомнить, что «Аркана» всё-таки относится к бюджетному классу.

Скоростная езда Renault Arkana в стоковом режиме не вызвала у автомобилиста отторжения, даже наоборот – ему показалось, что водитель включил Sport-режим, настолько приятно ехал этот кроссовер. «Но и здесь меня ждал сюрприз. Мне объяснили, что в спорте она едет гораздо ярче, да и переключения передач более растянутые, незаметные», – делится восторгами блогер.

В этот момент водитель и пассажир решили поменяться местами, чтобы потенциальный владелец Renault Arkana мог лично убедиться в том, что едет он очень даже достойно. Первые впечатления – очень удобная посадка, комфортное кресло и приятный руль с «правильным» хватом: «Все переключатели там, где надо, руль наливается с набором скорости, едет очень шустренько».

Подводя итог своему обзору, автомобилист заявил, что кросс-купе Renault Arkana его приятно впечатлил, и он уверен, что данное кросс-купе в ближайшем будущем наверняка станет популярным среди отечественных водителей: «Она меня заарканила».