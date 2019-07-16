На трассе – черепаха: Названы проблемы Hyundai Creta 1.6 2WD при скоростной езде

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Моноприводная «Крета», убеждены владельцы, крайне плохо едет с кондиционером.

Об этом рассказали любители Hyndai Creta в одном из автомобильных сообществ «ВКонтакте», посвящённых корейскому бестселлеру. В ответ на просьбу заинтересованного водителя объяснить, как кроссовер ведет себя на полном ходу с включенным кондиционером, комментаторы назвали основные проблемы «Креты» 1.6 2WD с «автоматом» при скоростной езде.

Несмотря на то, что мнения на данный счёт разделились, количество тех людей, кто оказался доволен динамикой Hyundai Creta с передним приводом, было не так уж и велико. Эти водители пытались объяснить, что необходимо для начала научиться пользоваться связкой «мотор-коробка», чтобы не испытывать больших проблем.

«При обгонах, если очень надо, можно перейти в ручной режим. За 75 000 км пробега никаких проблем при езде с кондиционером я не заметил», – рассказывает автолюбитель. Ещё один владелец Hyundai Creta уточнил, что у кроссовера с «автоматом» действительно есть проблемы в плане динамики, но если не устраивать на нём «гонки», то разницы особой заметно не будет вовсе.

Впрочем, большинство автомобилистов всё-таки склоняются к тому, что Hyundai Creta с включенным кондиционером на трассе – это черепаха в плане скоростных возможностей, ведь стоит лишь поддать газу, попытавшись разогнаться свыше 100 км/ч, как у кроссовера банально пропадает тяга, потому, чтобы выполнять маневры, приходится отключать кондиционер вовсе, лишь бы только успеть совершить обгон.

«Была жара, решил испробовать – включил кондиционер. Разница на лицо, тянет гораздо хуже, и это все с механической коробкой передач. А теперь добавьте сюда автомат – наверное, её вообще будет не разогнать», – обескураживающе резюмировал водитель.