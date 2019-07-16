Представлена новая механическая КПП от Volkswagen

Сегодня, 18:10

Новая разработка Volkswagen получила заводской индекс MQ281. Согласно официальной информации, новая разработка требует меньше масла и выделяет пониженное количество углекислого газа.

Компания уже давно работала над улучшением «механики». Первой машиной, на которой будут ставить новую механическую коробку передач, будет Passat.

На первый взгляд может показаться, что улучшение механической трансмиссии не будет востребовано в мире, где большинство ездит на «автомате». Это не так. Статистика показывает, что «механикой» пользуется не менее половины всех водителей.

«Экологические» качества новинки помогут водителям Европы сэкономить на налогах, ведь они рассчитываются на количестве углекислого газа, выделяемого за километр пути. Также удастся сократить расходы на трансмиссионное масло: MQ281 требуется всего 1,5 литра, что на 0,8 литра меньше, чем у предшественников.

КП будет выдерживать крутящий момент от 200 до 340 Нм и подходить двигателям мощностью 113 до 148 «лошадей». Таким образом, новая механическая КП от Volkswagen сможет использоваться и для литрового двигателя на бензине, и для двухлитрового – на дизеле.

Производство будет налажено на заводах Volkswagen в Испании и Аргентине. Сначала новыми КП оснастят «Пассаты», а потом – другие авто с поперечным расположением двигателя.