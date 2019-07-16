Составлен ТОП-10 автомобилей стоимостью до 4 млн

Сегодня, 13:31

Эксперты проанализировали российский авторынок и составили перечень наиболее популярных машин бизнес-класса.

На первом месте ТОП-10 автомобилей стоимостью до 4 млн оказался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, цена которого около 3,7 миллионов рублей. Каждый год россияне покупают не менее 1000 таких автомобилей. Второе место занимает Lexus RX, отдать за который придется не меньше 3.8 миллионов рублей. На третьем месте легендарный Mercedes-Benz E-Класса, стоящий аккурат 4 миллиона рублей.

Четвертое и пятое место у третьей и пятой «Бэхи» соответственно. За X3 нужно заплатить 3,66 миллионов, когда X5 обойдется в 3,69 миллиона рублей.

Вторую пятерку открывает Audi Q5 стоимостью 3,5 млн рубей. На седьмом месте компания Volvo с их кроссовером XC60 (3,7 миллионов рублей).

В последнюю тройку входят BMW X4(3,8 млн), Volkswagen Teramont (3,4 млн) и «Мазда» CX-9 – самый дешевый представитель ТОП'а, всего 3,06 млн рублей.