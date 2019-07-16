«Нет альтернативы за такую цену»: Автовладелец поделился впечатлениями от Datsun ON-Do 2018 года после 3 600 км

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Японский дешевый седан положительно оценили в сети.

На одном из автомобильных форумов появился отзыв о Datsun On-D0 2018 модельного года. Автовладелец поделился впечатлениями о бюджетном японском седане после 3 600 км.

Данный «бюджетник» укомплектован 1,6-литровым двигателем с отдачей 87 лошадиных сил, приводимый в действие АКПП и системой переднего привода. Интересно, что на японском доступном седане первой генерации автомобилист наездил всего 3 600 км.

Прежде всего автовладелец отметил, что мотор, расположенный под капотом Datsun On-Do, поддерживает высокие обороты, пока не нагреется до сорока градусов, а также двигатель работает очень тихо, что понравилось автолюбителю. Помимо всего, автомобилиста порадовала превосходная работа АКПП, подогрева сидений и климат-контроля.

С места японский седан трогается резво, а «автомат» легко приспосабливается под водителя, но при этом он не «любит» медленных разгонов. Также автолюбитель обратил внимание на «аппетит» Datsun On-Do, составивший 11,0 литра на 100 км, что не могло не восхитить владельца. Среди недостатков автовладелец отметил снижающуюся мощность двигателя при включенном кондиционере, скрип передних колодок на малых скоростях и разболтанную ручку на левой двери со стороны водителя.

В целом, автомобилист положительно оценил Datsun On-Do, как в план ездовых качеств, так и в план эргономики, а также его цена в 600 000 рублей привлекает. «Нет альтернативы за такую цену», - закончил автолюбитель.