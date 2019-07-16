Tesla игнорирует жалобы рабочих ради скорости сборки

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Во втором квартале 2019 года компания увеличила выпуск электрокаров в 1.5 раза. Сотрудники организации утверждают, что всё это из-за того, что руководство сознательно пропускает ряд проверок безопасности.

Американский телеканал CNBC провел расследование и опросил действующих и бывших рабочих сборочной фабрики в Фримонте, штат Калифорния. Большинство из них заявило, что Tesla игнорируют жалобы рабочих ради скорости сборки.

В частности, работники сборочного цеха GA4, так называемой «палатки», жаловались, что помещение находится в плачевном состоянии. Стены совсем не защищают от ветра, а с недавних пор еще и крыша начала протекать. Температура внутри «палатки» полностью соответствует температуре снаружи: ночью очень холодно, а днем невозможно продохнуть. Все эти условия, очевидно, очень пагубно влияют и на качество работы, и на сами материалы.

Рабочие добавляют, что их заставляли работать во время лесных пожаров в Калифорнии, когда помещение постоянно заполнялось дымом.

Ко всему прочему, они утверждают, что руководство вынуждает их пропускать ряд проверок оборудования, чтобы увеличить скорость создания автомобилей.

В результате расследования телеканала в сеть попали несколько снимков, на которых видно, как трещины в пластиковых деталях заклеивают скотчем, обогревательные установки стоят в лужах воды, а рабочие собирают устройства с незакрепленными клеммами.

В руководстве компании ситуацию комментировать отказались, сославшись на то, что все перечисленные жалобы – «популярные шутки» среди рабочих и действительности не соответствуют.