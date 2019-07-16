Стали известны характеристики кроссовера CX-30 от Mazda

Сегодня, 21:00

В преддверии выхода обновленного паркетника Mazda решила рассказать, что будет у новинки под капотом.

Старт продаж модернизированного кроссовера CX-30 запланирован на ближайшие месяцы, однако точная дата пока не называется. Зато известно, что основой для SUV стала платформа Skyactiv-Vehicle, а доступными для установки окажутся сразу три двигателя – два бензиновых и один дизельный.

Дизельный 1,8-литровый мотор будет развивать мощность 116 лошадиных сил при крутящем моменте в 270Нм. Расход топлива колеблется от 4 до 7 литров на 100 км пути.

Первый бензиновый мотор называется Skyactiv-G. Движок имеет объем в 2.0 литра и мощность в 122 лошадиных силы.

Но для любителей быстрой езды Mazda приготовила мотор Skyactiv-X, оснащенный технологией SPCCI, которая позволит воспламенять горючую смесь, не требуя зажигания свечей. Мощность Skyactiv-G – 180 лошадиных сил.

С уверенностью можно сказать, что оба бензиновых двигателя являются «мягкими гибридами», то есть будут работать вместе с 48-вольтовым стартер-генератором. При небольшой нагрузке два цилиндра мотора отключаются, что положительно скажется на экономии топлива. В результате на 100 километров затрачиваются от 5 до 10 литров бензина.

Все три двигателя смогут работать вместе с АКП или МКП. С приводом также не будет проблем: двигатели поддерживают и передний, и полный.