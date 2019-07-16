Haval заявили о 350 тысячах проданных авто

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Такая информация содержалась в финансовом отчете компании за первое полугодие 2019. Все автомобили были реализованы в Китае.

Руководство Haval подчеркнули, что 350 тысяч проданных авто – наивысшая отметка в истории компании. Кроссоверы Haval уже 9 лет являются самыми продаваемыми в Китае. Суммарно было продано 352 872 машины.

Наиболее популярный автомобиль – среднеразмерный кроссовер H6. На него приходится более половины (51%) всех продаж Haval, что делает его лидером в SUV-сегменте Китая. Понемногу завоевывает популярность и новинка Haval H7. Всего продано 71 025 машин данной модели, это 20% от общих продаж.

Благоприятно на продажи влияет появление Haval М6 – более дешевой версии H6. Руководство считает, что удешевление флагмана позволит расширить как внутренние, так и внешние рынки.

В России Haval тоже занимает лидирующие места. После открытия автомобильного завода в Туле и выхода H7 продажи кроссоверов Haval в этой стране утроились. Всего за 2018 год было продано более 16 тысяч автомобилей, на 2019 год показатели продаж только растут. По популярности в России Haval проигрывает лишь своим соотечественникам из Geely.