Как «правильно» обращаться с дизельным Renault Duster: Скупым не подойдет

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Чтобы кроссовер стал «верным другом и помощником», придётся приложить некоторые усилия.

По крайней мере, так считает его владелец – блогер с YouTube-канала «Рыбак 36», который купил себе рестайлинговый Renault Duster в 2017 году. Водитель сразу заявил, что своим кроссовером он доволен целиком и полностью, и нисколько не жалеет о приобретении, ведь за два года в эту машину он вложил не только деньги, но и «частичку своей души».

Когда блогер покупал себе «Дастер», то выбирать ему довелось между максимальной комплектацией и той, которая находится перед ней. Выбор был сделан в пользу последней версии Renault Duster, и водитель даже не сомневается в том, что не ошибся, ведь единственное различие заключается в отсутствии кожаных сидений в выбранной комплектации кроссовера: «Дерматин куда лучше подходит для поездок в лес или на рыбалку!».

«Правильно» обращаться с подержанным дизельным Renault Duster, убежден, водитель, достаточно просто, но важно помнить, что всегда необходимо быть начеку. В первую очередь нужно знать, что верхняя кромка багажника стабильно пропускает пыль, грязь и воду, потому мыть в тех местах рекомендуется достаточно часто, чтобы предупредить появление большого слоя грязи и, как следствие – царапин или даже ржавчины.

Селектор коробки передач Renault Duster автолюбитель рекомендует заклеить снизу плотным скотчем в пару слоев – это не только упростит обхват ручки, но и позволит ей продержаться куда дольше до того момента, пока её не придется закручивать вновь. Но самое сложное в уходе за «Дастером» – обслуживание моторного отсека.

К 30 000 км пробега на автомобиле водитель поменял раздатку и задний редуктор, поскольку в них скопилась металлическая пыль. Всем владельцам Renault Duster блогер советует менять масло и фильтры каждые 5 000 км, а топливный фильтр – хотя бы раз в 15 000 км, а не так, как по регламенту, поскольку он, из-за не самого лучшего дизельного топлива, чернеет очень быстро. Автор видео заявил, что скупым людям дизельным «Дастер» не подойдет, однако все затраты он отбивает на 100%.