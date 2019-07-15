Специалисты составили ТОП-4 хороших машин, «убитых» плохими двигателями

Сегодня, 20:00

Мотор – следующий после внешнего вида фактор, на который смотрят водители при покупке авто. Неудивительно, что, казалось бы, отличные автомобили оказывались провальными только из-за неправильного выбора движка.

Первое место в ТОП-4 хороших машин, «убитых» плохими двигателями, занимает Volvo 260-й серии. Авто появилось 1974 году и тогда уже могло претендовать на звание культового: машина была одновременно безопасна, надежна, универсальна, а также обладала отличными тяговыми характеристиками. Но двигатель, не имеющий качественной системы охлаждения, то и дело перегревался и выходил из строя, полностью «похоронив» машину.

Второе место занимает Pontiac Fiero, выходивший с 1983 года по 1986-й. Автомобиль опережал свое время. Уже тогда он обладал встроенной стереосистемой, кузовами из композитных материалов и фарами с подъемниками. За 3 года было продано более 370 тысяч экземпляров, но таком удачном старте всё и закончилось. Двигатель машины был слишком ненадежен и постоянно ломался.

Подобная судьба постигла и Cadillac Seville, занявшего третье место ТОПа. Двигатель машины, по задумке инженеров, должен был в нужные моменты отключать цилиндры для экономии топлива. Задумка отличная, но всё испортили проблемы с электроникой: мотор либо глох полностью, либо отключались четыре цилиндра, а не два.

Range Rover Turbo D замыкает данный ТОП. Эта модель пользовалась популярностью, когда была оснащена мотором V8 на бензине. Но когда автомобиль попытались оснастить дизельным движком, то оказалось, что он не выдерживает такой степени сжатия топливо, и производство пришлось сразу прекратить.