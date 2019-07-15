Владелец Skoda Kodiaq рассказал о борьбе со скрипами в области рулевой колонки: Проклейка сработала

Сегодня, 16:05

Автомобилист показал процесс устранения неприятности, в котором не нужен серьезный инструментарий, но требуется терпение.

Владелец Skoda Kodiaq на YouTube-канале Yellowlines рассказал о борьбе со скрипами в области рулевой колонки. Они появились невзирая на небольшой пробег машины – около 26 000 км. Примечательно, что ранее автомобилист уже устранял скрипы в чешском кроссовере, которые издавали дверные ручки.

Для устранения скрипов в области рулевой колонки Skoda Kodiaq автомобилист проделал не самую простую процедуру снятия пластика, который находится между приборной панелью и рулевой колонкой.

Уточним, что сразу под приборной панелью есть три пластиковых элемента. Чтобы снять левый и правый, изначально нужно снять декоративные рамки на дефлекторах. Для их демонтажа используется пластиковая лопатка – ею поддевается декор.

После снятия декоративных рамок снимаются пластиковые элементы – они отщелкиваются, и для этого тоже удобно использовать пластиковую лопатку. Также для удобства лучше опустить рулевую колонку так, чтобы между ней и панелью приборов стало больше пространства.

Отметим, что для устранения скрипов дверных ручек владелец Skoda Kodiaq использовал «антискрип», которым проклеил проблемные детали. Проклейка сработала и в случае с рулевой колонкой – автомобилист обработал «антискрипом» все части пластика, которые могут соприкасаться между собой и издавать скрипы. Кроме того, были обработаны направляющие пластиковых элементов, которые вставляются в металлические пазы.