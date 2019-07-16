Renault Logan возглавил ТОП-5 неубиваемых бюджетных иномарок для плохих дорог

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Качество российских дорог оставляет желать лучшего, потому для них необходимы автомобили, способные ездить по ним и не ломаться.

Эксперты составили ТОП-5 бюджетных неубиваемых иномарок для плохих дорог. Интересно, что такие авто бесценны для таксистов и жителей сельской местности.

Пятую позицию разработанного рейтинга занимает Chevrolet Lacetti, обладающая качественным лакокрасочным покрытием, благодаря которому коррозия не грозит такому автомобилю. Под капотом «Лачетти» разместились моторы объемами 1,4, 1,6 и 1,8 литра, которые достаточно надежны, но через некоторое время они нуждаются в регулировке клапанов, проверке кислородных датчиков и замене свечей зажигания. МКПП и АКПП на этой машине тоже долговечны и никаких поломок на них не встречается.

Четвертое место досталось Hyundai Elantra XD, отличающаяся надежностью и комфортабельностью – этот автомобиль сочетает в себе хорошие эксплуатационные свойства и привлекательный дизайн. «Элантра» оснащается простыми бензиновыми агрегатами и крепкой подвеской. – моторы и трансмиссия смогут выходить 250 000 км.

На третьей строчке оказалась Skoda Octavia с простым 1,6-литровым «8-клапанником», который можно назвать эталоном надежности. «Октавия» тоже получила прекрасно сделанную подвеску, но она не всегда отличается повышенной прочностью.

Продолжение... В таком состоянии – покупать нельзя! Блогер рассказал о «подставе» от дилеров при покупке б/у Honda CR-V Водителю едва не «впарили» настоящий «автохлам» под видом достойного «японца». Вторая строка представлена Nissan Almera с хорошим и простым двигателем, а также с долговечными трансмиссиями, способными выхаживать большие пробеги без серьезных поломок.

Возглавил рейтинг Renault Logan, ставший фактически неубиваемыми двигателями, крепкой подвеской и беспроблемными трансмиссиями.