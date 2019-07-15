Инженеры «АвтоВАЗ» назвали главные преимущества двигателя Renault-Nissan H4Mk

Сегодня, 11:15

«АвтоВАЗ» запустил в производство LADA XRay Cross с новым 1.6-литровым мотором. Чтобы ознакомить клиентов и менеджеров с обновлением, компания провела презентацию, на которой описала все преимущества новой силовой установки.

Начать стоит с технических характеристик новинки. Это двигатель объёмом 1.6 л, оснащенный 16 клапанами. Структура мотора позволяет обеспечить мощность в 83 лошадиных силы и крутящий момент 152 Н/м. Машина, оснащенная установкой, может разгоняться до скорости 162 км/ч, при этом разгон от нуля до ста километров в час происходит меньше чем за 13 секунд.

На вопросы об особенностях конструкции двигателя в «АвтоВАЗ» отвечают, что блок цилиндров и масляной катер сделаны из алюминия, литые гильзы блока цилиндров — из чугуна, коленвал — из стали.

Так почему двигатель Renault-Nissan H4Mk лучше? «ВАЗовские» инженеры говорят, что двигатель получился более устойчивым и легким, менее шумным и не создающим больших вибраций. Также отмечены малый расход топлива и достаточные мощность и крутящий момент.