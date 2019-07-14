Компания Renault «освежила» модель Renault Sandero

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Покорение бюджетного сегмента рынка новинка начнет с Бразилии и Южноамериканского континента, а в 2020 году «доберется» и до России.

В компании Renault заметили, что интерес автолюбителей ко второму поколению хэтчбека Sandero поутих. Вновь распалить его призвана обновленная модель Renault Sandero 2020, первое официальное тизерное видео которой стало доступно в сети.

Сообщается, что сборка модели уже начата на заводе в Бразилии, и продажи новинки начнутся именно с Латинской Америки.

Что касаемо изменений, то они незначительны. Создатели лишь «освежили» машину. Несколько изменились передняя и задняя части. Головнаяя оптика стала диодной с C-образной модной окантовкой. Задние фонари также несколько изменились. Renault Sandero 2020 года получит новые бампера и новую решетку радиатора.

Салон не изменился по дизайну, однако производитель уверяет, что пересмотрел эргономику передних сидений – теперь они с боковой поддержкой. Также слегка преобразилась «приборка» и дверные карты.

Гамма силовых агрегатов без изменений. В Renault решили не отходить от проверенных 1,6-литрового 115-сильного мотора семейства SCe, а также 2-литрового 145-сильного и экономичного 1-литрового 85-сильного вариантов. Только теперь, возможно, вариатор придет на смену «роботу».