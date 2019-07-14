Эксперты назвали четыре грузовика ГАЗ с лучшей проходимостью

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Отечественные «проходимцы» на базе ГАЗов поражают мощью и вездеходностью.

Тогда, когда внимание зарубежных инженеров направлено в основном на повышение комфортабельности автомобилей, пусть даже грузовых, умельцы отечественного автомпрома «не дремлют» и собирают, пусть даже в единичных вариантах, совершено уникальные по свойствам проходимости грузовые машины, которые даже в топком болоте чувствуют себя словно рыба в воде. К слову, в воде они тоже чувствуют себя неплохо, будто умеют плавать. Такие грузовики – большая редкость на обычных дорогах.

Один из них – «Сивер», или ЗВМ-39081 4х4, изготавливаемый заводом вездеходных машин г. Заволжье на базе автомобиля ГАЗ-33081 «Садко». Казалось бы, под капотом всего 119 «лошадей», однако наличие колесных редукторов в огромной степени повышает проходимость машины, которую по желанию заказчика можно исполнить с кабиной на 2 или 5 мест с металлическим кузовом на 11 посадочных мест для людей. Стоимость сборки экземпляра стартует от 3,18 млн рублей.

Завод «ТрансМаш» занимается эксклюзивной сборкой грузовых внедорожников «Егерь», базу которых составляет также ГАЗ-33081. «Егерь» может стать как 12-местным автобусом, так и настоящим домом на колесах, изготовленным из sip-панелей. Стоимость такого передвижного и «всепролазного» дома составит от 3 миллионов рублей.

В Ярославле изготавливают сразу 2 модели самых проходимых грузовых авто. Первая модель это «Вепрь» на базе ГАЗ-3901. «Вепрь» уже сегодня взяли на вооружение вооруженные силы РФ. Силовой агрегат «Вепря» - это 149-сильный двигатель ЯМЗ.

Модель пикапа-внедорожника «Вепрь Next» пока является прототипом и дорабатывается, однако многие узлы уже изготавливаются серийно. Предполагается, что компактный «Вепрь Next» будет востребованным среди фермеров, военных, лесников и охотников в условиях тяжелого бездорожья.

По уровню проходимости эти отечественные грузовики легко «потягаются» с хваленой «натовской» техникой.