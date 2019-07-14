В сети показали «заряженный» концепт будущего LADA X-Flow

Сегодня, 15:50

На рендерах представлен хот-хэтч С-класса.

Российские дизайнеры нередко рисуют рендеры различных концептуальных моделей LADA либо же придумывают новые. Чаще всего художники изображают своё видение продукции компании «АвтоВАЗ» в будущем. Накануне в сети показали как раз такой рендер.

Футуристический автомобиль получил название LADA X-Flow и является курсовым проектом российского дизайнера Ильи Разумова из Московского политехнического университета. Интересно, что кураторами проекта были шеф-дизайнер «АвтоВАЗ» Стив Маттин и глава московской дизайн-студии LADA Жюльен Друар.

Автор рендеров изобразил LADA X-Flow как городской автомобиль будущего, ориентированный на популяризацию в российских столицах – Москве и Санкт-Петербурге. Идея заключается в том, чтобы повысить продажи LADA в крупных городах, ведь на сегодняшний день продукцию «АвтоВАЗ» покупают в большинстве жители регионов.

LADA X-Flow выполнен в кузове хэтчбек С-класса. Как можно заметить, во внешности концепта остались знакомые всем Х-черты. Известно, что при создании рендера автор вдохновлялся кремлёвскими звездами, питерскими разводными мостами и работами Кандинского и Малевича.