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Многие автолюбители не упускают возможности летом выбраться за город для того, чтобы провести активный отдых, и для этого им необходимы паркетники.

Эксперты назвали ТОП-5 самых дешевых японских кроссоверов с полным приводом, способных преодолевать труднодоступную местность. Пятую позицию подготовленного рейтинга занимает Nissan X-Trail, предлагаемый за 1 792 000 рублей. За эти деньги можно получить 2-литровый 144-сильный кроссовер с бесступенчатым вариатором. Этот автомобиль обладает климат-контролем, подогревом сидений и прогрессивным мультимедийным центром.

На четвертой строке числится Nissan Qashqai стоимостью 1 576 000 рублей – его техническая начинка ничем не отличается от «Икстрейла», но при этом он обладает двухзонным климат-контролем,. Электрическими стеклоподъемниками и обогревом передних сидений.

Третье место досталось Mitsubishi ASX, который обойдется в 1 500 000 рублей. Он оснащается 2 литровым мотором с производительностью 150 «лошадок», приводимым в действие вариатором. Этот «японец» укомплектовали климат-контролем, системой подогрева сидений, электроприводом всех стекол и камерой заднего обзора.

На второй строчке расположился Suzuki Grand Vitara, за который придется выложить 1 459 000 рублей – за такие деньги россияне могут стать владельцами автомобиля с 1,6-литровым 117-сильным двигателем и 5-позиционной МКПП. Этот автомобиль помимо всех вышеназванных опций обладает еще и круиз-контролем.

Возглавил рейтинг Nissan Terrano, доступный по цене в 1 060 000 рублей. Подкапотное пространство «Террано» занимает 1,6-литровый агрегат, выдающий 114 «лошадок», работающий в тандеме с 6-ступенчатой «механикой». Вместо климат контроля данный японский паркетник получил кондиционер и электропривод только передних зеркал, а подогрева сидений у этого авто нет.