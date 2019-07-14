Блогер рассказал, что стало с Duster после более 200 000 км жесткой эксплуатации

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Как для автомобиля, которому почти десять лет, кроссовер сохранился в отличном состоянии. Причём ездили на этом «Дастере» в основном по лесным дорогам.

Белорусский блогер YURA рассказал, как выглядит Dacia Duster 2010 года выпуска, оснащённый 1,5-литровым дизельным турбомотором dCi (K9K), который ставится и на одноименный Renault. Этот двигатель развивает 110 лошадиных сил и сочетается с 5-ступенчатой «механикой». Несмотря на то, что данный экземпляр переднеприводный, он не раз форсировал бездорожье. Однако после более 200 000 км жесткой эксплуатации машина выглядит свежо.

На кузове «Дастера» можно заметить потертости, мелкие царапины и сколы, но не возникло ни одного очага коррозии. Некоторые владельцы Renault или Dacia Duster жаловались на царапины на стеклах, но на конкретном экземпляре этой проблемы нет.

Также на ряде автомобилей встречался дефект уплотнительной резинки рейлингов, из-за чего в багажник просачивалась влага. У машины, попавшей на обзор, багажник оказался абсолютно сухим. На пластике, который использовался для отделки салона, не появилось царапин.

У данного Dacia Duster было двое владельцев, последний из которых проездил на нём около 120 000 км в течение шести лет. За это время были заменены только передние стойки стабилизатора и шаровые опоры, также пришлось дважды менять передние амортизаторы.