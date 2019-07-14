Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей АЗЛК, которые так и не вышли в свет

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История автомобильного завода имени Ленинского комсомола берет свое начало в 1930 году.

За это время конструкторами было разработано множество интересных моделей. Но некоторые из них так и не вышли в свет. Специалистами был составлен рейтинг ТОП-5 автомобилей, не вошедших в серийное производство.

На первом месте рейтинга находится АЗЛК «Москвич-2143 Яуза», разрабатывать который начали в 80-х годах. Экстерьер автомобиля получился очень футуристичным благодаря привлекательной головной оптики и двойному ряду боковых окон. Помимо этого, модель была оснащена травмобезопасным рулем, электронными стеклоподъемниками, а также бортовым компьютером.

На втором месте списка расположен АЗЛК «Москвич-2144 Истра». Автомобиль получил ряд интересных характеристик в виде проекции приборной панели на лобовом стекле, открывающейся вверх двери и системы ночного видения.

Третье место занимает АЗЛК «Москвич-408 Турист». От своего предшественника машина отличалась кузовом кабриолет. Интерьер данной модели был исполнен в красном цвете. Следующим в рейтинге находится универсал повышенной проходимости АЗЛК «Москвич-2139 Арбат». Автомобиль славится тем, что многие детали кузова были исполнены из пластика, что является необычным для отечественного автопрома.

Замыкает пятерку машин так и не вышедших в свет АЗЛК «Москвич-2142 Иван Калита». Модель разрабатывалась специально для высокопоставленных лиц, однако не обрел своей популярности в связи с выпуском более бюджетных и комфортабельных моделей.