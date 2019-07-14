Блогер: Новый Changan CS75 Plus станет альтернативой Hyundai Santa Fe по цене Creta

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Поднебесный кроссовер по оценке экспертов вполне может стать хитом продаж, «заткнув за пояс» популярные автомобили в сегменте SUV.

Многие российские автомобилисты хотели бы приобрести китайский кроссовер с доступным ценником и привлекательной внешностью. Блогер с YouTube-канала «Click On Life» считает, что новый Changan CS75 Plus станет достойной альтернативой Hyundai Santa Fe по цене Creta.

Одним из привлекательных элементов китайского кроссовера блогер назвал красиво сделанную решетку радиатора, прекрасно гармонирующую со светодиодной полоской в передней части машины. Не избежали похвалы обзорщика и колесные диски, а также задняя и боковые части, по своим очертаниям напоминающие Lexus. Положительно оценил блогер и двери, плотно закрывающие пороги – он отметил, что именно этого ожидали от Changan CS75 Plus.

Вместительный багажник и просторный салон также стал объектом пристального внимания «китайца» - обзорщик подчеркивает, что грузовой отсек обладает множеством приспособлений для загрузки большого количества вещей и простой, но технологичный салон с большим пространство на задних сиденьях.

Под капотом Changan CS75 Plus в «базе» разместится турбодвигатель, объем которого по всей видимости составит 1,5 или 1,6 литра – именно такие моторы популярны в Китае. Но при этом доступна и спортивная версия, комплектуемая 2-литровым турбоагрегатом с сумасшедшим крутящим моментом. Стоимость «китайца» на российском рынке составит около 1 500 000 рублей, что соответствует ценнику прославленной «Креты», но при этом блогер отмечает, что цена может быть и ниже, из-за отсутствия полного привода.