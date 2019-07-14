УАЗ напомнил о неизвестной версии «Буханки» на платформе УАЗ-452Д

Сегодня, 10:09

Ульяновский автозавод продолжает выкладывать информацию о редчайших моделях в истории производства.

Одним из таких экземпляров стала передвижная репортажная телевизионная станция разработанная на базе УАЗ-452. Данная модель была сконструирована в 70-х годах, предназначением которой являлась работа в сфере телевидения и радиовещания.

На шасси микроавтобуса была установлена тале-радиостудия, оснащенная репортажным оборудованием, что позволяло записывать сюжет беспрерывно на протяжении 45 минут. В середине 80-х годов, автомобиль был переработан. Вместо тесного корпуса «Буханки» установили кузов, разработанный финской компанией Ajokki. Кузов был установлен на платформу с полным приводом модели УАЗ-452Д, более известного как «Головастик».

Благодаря проведенным модификациям, автомобиль был оснащен дополнительным микшерским пультом, а также увеличена продолжительность съемки до часа. Редкий советский экземпляр получил название – «Гарант-2».