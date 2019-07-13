Уникальная «Нива» стоимостью в 2 млн рублей появилась в Сети

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После покупки новой «Нивы» за 666 тыс. рублей владелец автомобиля вложил в его модернизацию еще 1,5 млн рублей.

В связи с появлением в Сети первых фото дорогостоящего автомобиля, популярный блогер Алексей Жутиков поделился обзором «чудо-Нивы».

Уникальная LADA 4x4 Bronto оснащена 22-дюймовыми оригинальными дисками фирмы Vossen с низкопрофильными покрышками Michelin Pilot Sport. Общая стоимость колес составила 700 тыс. рублей. Из внешних характеристик автомобиля отмечается усиление кузова, благодаря установке силовых труб по бокам и сзади автомобиля. Переработанная световая оптика, установлена от Jeep Wrangler.

Двигатель модернизированной «Нивы» оснащен «Турбо-китом» который повысил выдаваемую мощность до 135 лошадиных сил. Стоимость такой установки обошлась владельцу в 120 тыс. рублей.

Еще одним элементом, притягивающим внимание, является салон внедорожника. Помимо установленной светодиодной приборной панели, обшитого алькантарой руля и расположенного центрального подлокотника от Mercedes-Benz W204, автомобиль оснащен мощной звуковой системой.

Общая стоимость такого тюнинга отечественной «Нивы» обошлась владельцу в 2 млн рублей.